«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ

Ни для кого не секрет, что президент Украины Владимир Зеленский врет о численности потерь ВСУ в ходе конфликта с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат.

Захарова напомнила, что официально в Киеве признают гибель лишь немногим более 50 тыс. военных за все время конфликта. Эти цифры, не выдерживают никакой критики, но самое страшное — недавний приказ командования ВСУ с запретом собирать ДНК материалы погибших, подчеркнула она.

Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться, — объяснила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что оскорбительные высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что русский язык якобы равен наглости, представляют собой проявление нацизма и глупости. По словам дипломата, язык глупости нельзя скрыть.