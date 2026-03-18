Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 15:48

«Не хочет тратиться»: Захарова объяснила вранье Киева о потерях ВСУ

Захарова: Зеленский сознательно врет о численности потерь ВСУ

Фото: МИД РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Ни для кого не секрет, что президент Украины Владимир Зеленский врет о численности потерь ВСУ в ходе конфликта с Россией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, Киев сознательно занижает численность погибших и тяжело раненых солдат.

Захарова напомнила, что официально в Киеве признают гибель лишь немногим более 50 тыс. военных за все время конфликта. Эти цифры, не выдерживают никакой критики, но самое страшное — недавний приказ командования ВСУ с запретом собирать ДНК материалы погибших, подчеркнула она.

Почему? Чтобы там эти самые украинские матери, жены, вдовы, сестры, дети никогда бы своих не нашли. Чтобы им не платить, не хочет Банковая и вся эта страшная адская компания тратиться, — объяснила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что оскорбительные высказывания языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской о том, что русский язык якобы равен наглости, представляют собой проявление нацизма и глупости. По словам дипломата, язык глупости нельзя скрыть.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.