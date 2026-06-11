ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных ВСУ за сутки потеряли более 1,2 тысячи военных на всех участках СВО

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок войск около 1220 военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны России в мессенджере МАКС. По данным ведомства, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 205 человек, «Запада» — до 220, «Юга» — свыше 120, «Центра» — свыше 310, «Востока» — до 315, «Днепра» — до 50.

Подразделения группировки войск «Центр». <....> Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, — сказано в сообщении.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО по состоянию на 9 июня составили более 1,3 тыс. военных. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат, а «Запада» — более 230.

Ранее пленный военнослужащий полка Олег Жук сообщил, что большая часть личного состава элитного 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» страдает от алкогольной и наркотической зависимости. По его словам, его насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата) в Одессе. После четырех дней в тренировочном лагере он попал в «Скалу».