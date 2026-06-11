Полиция Москвы задержала приезжего после кражи на 40 тыс. рублей в магазине

Полиция Москвы задержала приезжего после кражи на 40 тыс. рублей в магазине

В Москве полицейские задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в краже на 40 тыс. рублей в местном магазине, пишет «Москва 24» со ссылкой на МВД России. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о грабеже.

По данным правоохранителей, задержанный сложил товары в сумки, а затем попытался выйти из магазина, не оплатив покупки. Несмотря на противодействие сотрудников, мужчина успел скрыться с места с частью похищенного. Приезжий хранил украденное в арендованной квартире.

Товары впоследствии вернут законным владельцам. Подозреваемого уже заключили под стражу. Теперь полиция проверяет его на возможную причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее 37-летний житель Брянска задержали за кражу кошачьего корма из зоомагазина в Фокинском районе. В полицию обратилась директор магазина.