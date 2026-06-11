Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 13:11

Путин назвал важнейшее внутриполитическое событие для России

Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием для России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Выборы в Государственную думу — это важнейшее внутриполитическое событие для России, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства напомнил, что голосование в Госдуму пройдет в сентябре, передает пресс-служба Кремля.

В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны, — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что указ о назначении выборов в Государственную думу будет подписан в строго предусмотренные законом сроки. В настоящий момент в стране уже активно ведется плановая подготовка к проведению предстоящего всенародного голосования.

До этого Путин выразил уверенность, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотов и людей, показывающих конкретные результаты. Он подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества будут решительно пресечены.

Власть
президенты
Владимир Путин
выборы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт назвал неочевидные факторы развития рассеянного склероза
В Екатеринбурге пройдет собрание для перевозчиков после смертельной аварии
Путин наградил ректора МГУ Садовничего Госпремией
В Москве задержали мужчину, который приставал к мальчику в метро
В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран
«Рада вдохновлять»: Стрелец похвалила Собчак за троллинг
Установлена личность ребенка, погибшего в ДТП в центре Екатеринбурга
В России присудили госпремию за достижения в нейрохирургии
Избитая таксистка из Усть-Илимска рассказала о ходе дела
Известный футболист назвал главных фаворитов ЧМ-2026
«Очевидная дискриминация»: Карякин о приостановке членства России в FIDE
В семье Ядыкина произошла еще одна трагедия
Российская чемпионка загадочно исчезла в Канаде
В России впервые выписали штраф за критику «Талибана»
Бывшего вице-губернатора Новосибирской области поймали с наркотиками
СК взялся за трагедию с разбойным нападением в Подмосковье
Москалькова стала лауреатом госпремии за успехи в правозащитной сфере
В ДТП с участием легковушек под Калининградом пострадал ребенок
В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность
Кончаловский стал лауреатом госпремии в области литературы и искусства
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.