Путин назвал важнейшее внутриполитическое событие для России Путин назвал выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием для России

Выборы в Государственную думу — это важнейшее внутриполитическое событие для России, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства напомнил, что голосование в Госдуму пройдет в сентябре, передает пресс-служба Кремля.

В сентябре в России пройдут выборы в парламент, в Государственную думу. Это важнейшее внутриполитическое событие страны, — подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что указ о назначении выборов в Государственную думу будет подписан в строго предусмотренные законом сроки. В настоящий момент в стране уже активно ведется плановая подготовка к проведению предстоящего всенародного голосования.

До этого Путин выразил уверенность, что на выборах в Госдуму российские граждане сделают выбор в пользу созидательных идей, патриотов и людей, показывающих конкретные результаты. Он подчеркнул, что любые попытки посеять рознь внутри общества будут решительно пресечены.