ВСУ потеряли за сутки более 1,3 тыс. военных ВСУ за сутки потеряли более 1,3 тысяч военных на всех участках СВО

Общие суточные потери Вооруженных сил Украины в зоне СВО составили более 1,3 тыс. военных, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял свыше 240 солдат, «Запада» — более 230.

В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили более 115 и до 325 военнослужащих соответственно. Также враг лишился более 345 солдат в зоне группировки «Восток» и до 75 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные наносят удары по объектам ВСУ в глубоком тылу на Славянском направлении в ДНР. Такие действия направлены на разрушение логистики противника и снижение его боеспособности.

Ранее сообщалось, что колумбийская НКО «Голоса тех, кого нет» ведет поиск порядка 300 пропавших наемников, воевавших за ВСУ. По словам источника, латиноамериканцев заманивают в ряды украинской армии обещаниями больших заработных плат и комфортных условий, однако на деле их используют в качестве пушечного мяса. Родственники по большей части не получают компенсаций после смерти наемников.