Онколог ответила, как отличить подногтевую меланому от обычной гематомы Онколог Пурцхванидзе: спонтанное кровотечение под ногтем указывает на рак

Появление спонтанного кровотечения под ногтем может быть признаком онкологического заболевания, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, в этом случае ногтевая пластина обычно утолщается и становится хрупкой.

Самым ранним и наиболее характерным проявлением подногтевой меланомы является вертикальная темная полоса. Однако это не всегда говорит о раке. Подобная картина может наблюдаться при травмах, грибковых инфекциях или приеме некоторых лекарств. Только врач может достоверно определить природу изменений. По мере прогрессирования заболевания к темной полосе присоединяются другие, более тревожные симптомы. Ногтевая пластина перестает быть гладкой: она утолщается, становится хрупкой, начинает отслаиваться от ложа или растрескиваться. Может появиться спонтанное кровотечение, — предупредила Пурцхванидзе.

Она отметила, что на первых порах ноготь может казаться нормальным, вводя человека в заблуждение. Однако, по словам врача, со временем полоса расширяется. Специалист подчеркнула, что важный диагностический признак — распространение пигментации на коже вокруг ногтевой пластины.

Иногда пациенты отмечают неприятные ощущения: зуд, жжение или чувство распирания в области пораженного пальца. На поздних стадиях деформация становится явной, а боль существенно ограничивает повседневную активность. Особую настороженность должны вызывать общие симптомы: необъяснимая слабость, потеря веса или повышение температуры тела. Эти признаки могут свидетельствовать, что процесс вышел за пределы ногтевого ложа, — заключила Пурцхванидзе.

Ранее врач-онколог Басир Бамматов заявил, что снижение аппетита и слабость могут сигнализировать о раке желудка. По его словам, о развитии заболевания также зачастую говорят беспричинная потеря веса и рвота с кровью.