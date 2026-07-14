ФСБ заявила о причастности украинского рэпера Киевстонера к теракту в РФ

ФСБ заявила о причастности украинского рэпера Киевстонера к теракту в РФ

Украинский видеоблогер и рэпер Альберт Васильев, известного как Киевстонер, причастен к организации теракта на стратегическом предприятии в Московской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, он участвовал в организации теракта и руководил пособниками под патронажем СБУ.

Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович 1991 г. р., украинский видеоблогер, рэпер и киноактер, использующий псевдоним «Киевстонер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Васильев «свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества кокаина». В ФСБ добавили, что в настоящее время он проживает в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

Ранее ФСБ России сообщил о предотвращении массированной атаки беспилотников на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области. По данным ведомства, подготовку теракта планировала Служба безопасности Украины.

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