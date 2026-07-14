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14 июля 2026 в 08:49

ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегический объект в Подмосковье

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Правоохранители сорвали массированную атаку беспилотниками на стратегическое предприятие в одном из жилых массивов Московской области, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. По информации ведомства, теракт планировала Служба безопасности Украины.

Предотвращен террористический акт, планировавшийся СБУ в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием беспилотных летательных аппаратов, доставленных на территорию России контрабандным путем, — отметили в ЦОС.

Злоумышленники намеревались дистанционно запустить 35 FPV-дронов с канадскими системами управления, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы, из арендованного ангара рядом с объектом. Все беспилотники были уничтожены силами спецподразделения ФСБ, никто не пострадал.

Ранее ФСБ пресекла подготовку масштабных атак роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области. Исполнители и пособники готовившихся терактов задержаны, у них изъяты 24 FPV-дрона. Все БПЛА были оснащены нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.

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