ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы ФСБ пресекла подготовку атак беспилотников на аэродромы Украинка и Шагол

ФСБ пресекла подготовку масштабных атак роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, исполнители и пособники готовившихся терактов задержаны.

В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов, — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что получили информацию о заброске на территорию Брянской области FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. По данным спецслужбы, беспилотники доставлялись в контейнерах с помощью дронов самолетного типа и аэростатов. В арендованных гаражах проводились сборка и подготовка беспилотников к применению. Затем дроны перевозили на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, к аэродромам.

Ранее ФСБ России пресекла подготовку диверсии против военного аэродрома Ростов-Центральный, которую готовило ГУ разведки Минобороны Украины. Для атаки планировалось использовать 13 ударных FPV-дронов с системами искусственного интеллекта и боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.