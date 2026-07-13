Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 08:50

ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы

ФСБ пресекла подготовку атак беспилотников на аэродромы Украинка и Шагол

Здание ФСБ Здание ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ пресекла подготовку масштабных атак роями беспилотников на военные аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, исполнители и пособники готовившихся терактов задержаны.

В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов, — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что получили информацию о заброске на территорию Брянской области FPV-дронов с боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. По данным спецслужбы, беспилотники доставлялись в контейнерах с помощью дронов самолетного типа и аэростатов. В арендованных гаражах проводились сборка и подготовка беспилотников к применению. Затем дроны перевозили на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном и загруженными бытовой техникой, к аэродромам.

Ранее ФСБ России пресекла подготовку диверсии против военного аэродрома Ростов-Центральный, которую готовило ГУ разведки Минобороны Украины. Для атаки планировалось использовать 13 ударных FPV-дронов с системами искусственного интеллекта и боевыми частями с более чем 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Регионы
Россия
ФСБ
теракты
аэродромы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четыре человека пострадали при обрушении моста на пляже в Приморье
ЕС внесет 250 человек в черный список по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Психолог объяснила, почему успешные люди часто чувствуют себя несчастными
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.