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13 июля 2026 в 09:01

ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ

ФСБ заявила об изъятии БПЛА с модулями производства НАТО

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сотрудники ФСБ в ходе операции по срыву готовившихся атак беспилотников на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях изъяли у пособников украинских спецслужб 24 FPV-дрона, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, все беспилотники оснащены устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции.

Изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг, — сказано в сообщении.

Кроме того, у задержанных были конфискованы две мобильные наземные станции управления дронами, работающие по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. Каждая из станций была оснащена устройством самоуничтожения с зарядом взрывчатого вещества массой 250 граммов.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что сотрудники ведомства пресекли подготовку масштабных атак с использованием роев беспилотников на военные аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. В ФСБ заявили, что были задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов.

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