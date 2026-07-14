«Было нелегко выявить»: Трамп раскрыл, что стояло за смертью сенатора Грэма Трамп заявил, что Линдси Грэм умер по естественным причинам

Cенатор-республиканец Линдси Грэм имел серьезные проблемы со здоровьем и умер от естественных причин, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. По его словам, причиной смерти политика могли стать осложнения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать «да», но полагаю, что у него (Грэма — NEWS.ru) были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте. У него имелись глубоко скрытые проблемы, которые было нелегко выявить, — сказал Трамп.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Сенатор был одним из ключевых авторов законопроекта об усилении санкций против России, который в начале апреля представила двухпартийная группа американских сенаторов.

Ранее Трамп заявил, что общался с Грэмом за несколько часов до его смерти. Политик заявил, что обсуждал с ним законопроект о пересмотре регламента проведения выборов. Их диалог состоялся вечером в субботу, 11 июля.