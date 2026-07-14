Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
14 июля 2026 в 08:41

«Было нелегко выявить»: Трамп раскрыл, что стояло за смертью сенатора Грэма

Трамп заявил, что Линдси Грэм умер по естественным причинам

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Cенатор-республиканец Линдси Грэм имел серьезные проблемы со здоровьем и умер от естественных причин, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax. По его словам, причиной смерти политика могли стать осложнения, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отвечая на вопрос о конспирологических теориях, я бы хотел сказать «да», но полагаю, что у него (Грэма — NEWS.ru) были проблемы [со здоровьем], и очень тяжелые. И его отец умер примерно в том же возрасте. У него имелись глубоко скрытые проблемы, которые было нелегко выявить, — сказал Трамп.

Грэм умер 11 июля в возрасте 71 года. Сенатор был одним из ключевых авторов законопроекта об усилении санкций против России, который в начале апреля представила двухпартийная группа американских сенаторов.

Ранее Трамп заявил, что общался с Грэмом за несколько часов до его смерти. Политик заявил, что обсуждал с ним законопроект о пересмотре регламента проведения выборов. Их диалог состоялся вечером в субботу, 11 июля.

США
Дональд Трамп
Линдси Грэм
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Бангкока раскрыла число погибших при пожаре в баре
Появилось видео со склада, куда доставили БПЛА для теракта в Подмосковье
Никита Михалков высказался об одном очень важном русском качестве
«Сериалы погубили многих»: Михалков указал на проблему киноиндустрии
ФСБ ликвидировала пособника подготовки теракта в Подмосковье
Две европейские страны выйдут на учения по Украине в Польше
В Тюменской области вынесли приговор по делу об изнасиловании девочки
«Отчаяние»: посол Ирана расшифровал поведение Трампа и Нетаньяху
ФСБ раскрыла «грязные» методы СБУ при подготовке теракта
Двое иностранцев помогли подготовить запуск FPV-дронов
ВС России ударили по танкеру и сухогрузу в Одесской области
Россиянам разъяснили порядок зачисления школьников в 10-й класс
ФСБ заявила о причастности украинского рэпера Киевстонера к теракту в РФ
Дмитриев рассказал о последствиях обращения Трампа для Обамы и Байдена
«Ни по газу, ни по углю»: стало известно о полной неготовности Киева к зиме
Россиянам ответили, на что обратить внимание при первом оформлении кредита
Российский боец подорвался на мине, когда спасал ребенка
«Готов помочь»: знаменитый фигурист может выступить на «Интервидении»
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 июля: инфографика
ФСБ сорвала массированную атаку БПЛА на стратегический объект в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.