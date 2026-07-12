Трамп раскрыл детали последнего разговора с умершим сенатором Грэмом Трамп рассказал, что обсуждал с Грэмом законопроект о выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News, что незадолго до смерти сенатора Линдси Грэма обсуждал с ним законопроект о пересмотре регламента проведения выборов. Американский лидер подчеркнул, что их диалог состоялся вечером в субботу, 11 июля, за несколько часов до смерти политика.

Должно быть, было нечто, что привело к очень быстрой смерти. Возможно, это не самый худший способ уйти из жизни. У него впереди было еще много хороших моментов, — заявил Трамп.

Президент США также назвал Грэма своим близким другом, подчеркнув, что воспринимал его как члена семьи. По его словам, они часто созванивались и играли вместе в гольф.

Ранее в официальном заявлении, опубликованном в аккаунте Грэма, сообщили, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины ушел из жизни в возрасте 71 года. Родственники покойного попросили сохранить частный характер траура.

Также президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал смерть политика, выразив свои соболезнования. По его словам, Грэм 10 раз посещал Украину, а власти страны сохраняли с ним хорошие взаимоотношения.