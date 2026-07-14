Врач раскрыла, опасны ли для беременных авиарейсы Гинеколог Близнюк: беременным безопаснее всего летать между 14-й и 28-й неделями

Самым благоприятным временем для авиапутешествий у будущих мам считается период между 14-й и 28-й неделями, так как в это время гормональный фон у женщины уже стабилизирован, заявила NEWS.ru преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, на ранних сроках перелет может усугубить токсикоз, тогда как на поздних возрастает риск отеков, скачков давления и даже преждевременных родов.

Благоприятным для путешествий самолетом для будущих мам считается период между 14-й и 28-й неделями беременности. В это время женщины обычно чувствуют себя комфортно, поскольку гормональные колебания уже завершились, а живот имеет небольшие размеры. На ранних сроках беременности женщины часто страдают ранним токсикозом, и перелет может усугубить его симптомы. Кроме того, существует угроза прерывания беременности. На поздних сроках перелет переносится тяжело из-за склонности к отекам и повышения артериального давления. Также длительное сидение ухудшает кровообращение и может спровоцировать преждевременные роды, — пояснила Близнюк.

По ее словам, будущим мамам со сроком свыше 28 недель нужно брать с собой обменную карту или справку от врача. Гинеколог отметила, что авиакомпании также вводят собственные ограничения: при одноплодной беременности летать разрешают до конца 36-й недели.

Всем беременным со сроком свыше 28 недель следует иметь при себе обменную карту или справку от акушера-гинеколога. Существуют ограничения к перелетам, связанные со сроками. При одноплодной беременности полеты разрешены до конца 36-й недели, при многоплодной — до конца 32-й недели. На рейс женщинам следует надевать компрессионные чулки для профилактики тромбоза, взять подушки под шею и спину для комфортного длительного сидения, воду для предотвращения обезвоживания, лекарственные средства от тошноты, газов и диареи, — заключила Близнюк.

Ранее врач акушер-гинеколог Юлия Кирикова заявила, что женщинам, планирующим беременность, следует сделать проверку овариального резерва. По ее словам, многие пациентки ошибочно полагают, что регулярный цикл и отсутствие болей являются стопроцентной гарантией репродуктивного здоровья.