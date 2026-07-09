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09 июля 2026 в 09:05

Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность

Врач Кирикова: перед беременностью нужно проверить овариальный резерв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Женщинам, планирующим беременность, следует сделать проверку овариального резерва, заявила NEWS.ru врач акушер-гинеколог Юлия Кирикова. По ее словам, многие пациентки ошибочно полагают, что регулярный цикл и отсутствие болей являются стопроцентной гарантией репродуктивного здоровья.

Многие женщины считают: если менструальный цикл регулярный, нет болей и других жалоб, значит, с репродуктивным здоровьем все в порядке. Однако это не всегда так. Один из процессов, который может долго оставаться незаметным, — это снижение овариального резерва. Уменьшение запаса яйцеклеток происходит без каких-либо внешних признаков. Овариальный резерв — это запас фолликулов в яичниках, из которых в дальнейшем могут созревать яйцеклетки. Женщина рождается с определенным количеством яйцеклеток, новые в течение жизни не образуются. Постепенно этот запас уменьшается, а после 35 лет у большинства женщин процесс снижения становится более выраженным, — пояснила Кирикова.

По ее словам, на снижение репродуктивного потенциала влияют и дополнительные риски. Врач отметила, что среди них операции на яичниках, курение и некоторые аутоиммунные заболевания.

Важно учитывать не только количество яйцеклеток, но и их качество. С возрастом повышается риск генетических нарушений у эмбриона, а вероятность естественного зачатия может снижаться. Главная сложность заключается в том, что женщина часто не ощущает никаких изменений. Возраст остается главным фактором снижения репродуктивного потенциала. Также на это влияют: операции на яичниках, эндометриоз, курение, некоторые аутоиммунные заболевания, а также перенесенное лечение, например химиотерапия, — заключила Кирикова.

Ранее онколог Анастасия Фатьянова заявила, что высокая концентрация кальция в крови, а также ряд других специфических сдвигов в лабораторных показателях могут указывать на наличие опухоли в организме. Однако она добавила, что подобные изменения далеко не всегда являются прямым доказательством наличия рака.

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