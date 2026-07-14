Россиянам ответили, на что обратить внимание при первом оформлении кредита

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14 июля 2026 в 09:05

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Финансист Лесовой: допусловия могут повлиять на итоговую стоимость кредита

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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При оформлении первого кредита важно внимательно изучить дополнительные условия, которые могут повлиять на итоговую стоимость займа, заявил NEWS.ru начальник отдела развития кредитных продуктов управления развития продуктов и сервисов Банка Хлынов, финансист Роман Лесовой. По его словам, на параметрах также сказывается срок финансирования.

Оформление первого кредита становится для многих одним из самых серьезных финансовых решений. Этот инструмент становится все более востребованным на фоне изменения ключевой ставки Центрального банка. При выборе программы важно учитывать не только базовые параметры, но и сопутствующие условия обслуживания. Вместе с договором могут быть предложены различные программы страхования, сервисные пакеты и другие дополнительные опции. Перед подписанием документа важно уточнить, какие из них являются обязательными, а от каких можно отказаться, — предупредил Лесовой.

Он подчеркнул, что процентная ставка является ключевым фактором при выборе кредитного продукта. Однако, по словам эксперта, этот параметр не всегда дает полную картину предстоящих затрат. Финансист пояснил, что минимальные значения, указанные в рекламных материалах, чаще всего ориентированы на определенные группы заемщиков, а окончательные условия зависят от конкретного клиента.

Чтобы объективно оценить будущие расходы, также стоит обратить внимание на полную стоимость кредита. Этот показатель отражает совокупные расходы заемщика и позволяет увидеть реальную стоимость заемных средств. Закон обязывает банки раскрывать ПСК до заключения договора. В ряде случаев разница между номинальной ставкой и полной стоимостью может оказаться весьма существенной. На итоговые параметры влияет и срок финансирования. Более длительный период позволяет снизить ежемесячный платеж, тогда как более короткий помогает быстрее выполнить обязательства, — добавил Лесовой.

Он заключил, что в условиях жесткой конкуренции многие банки активно предлагают специальные условия для новых клиентов. По словам эксперта, это способствует увеличению числа новых пользователей, а также позволяет заемщикам получать более привлекательные условия кредитования по сравнению с обычными программами.

Ранее юрист Ольга Чирикова заявила, что после подписания ипотечного договора его можно дополнить включением созаемщика. При этом, по ее словам, банк также проверит кредитную историю нового участника.

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