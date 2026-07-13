Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор Юрист Чирикова: созаемщика можно добавить в ипотечный договор после подписания

После подписания ипотечного договора в него можно включить созаемщика, заявила NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова, юрист Ольга Чирикова. По ее словам, в этом случае банк также проверит кредитную историю нового участника соглашения.

Может ли созаемщик появиться в ипотеке после выдачи кредита? Закон такую возможность допускает. Статья 450 ГК разрешает менять условия договора, поэтому включение нового участника оформляется дополнительным соглашением. Решение остается за банком. Кредитор проверит будущего созаемщика так же строго, как основного клиента, оценит доход, кредитную историю и долговую нагрузку. Если кандидат проходит проверку, банк подписывает допсоглашение и при необходимости меняет закладную, — поделилась Чирикова.

Она указала, что когда созаемщик получает свою долю в квартире, это изменение фиксируется в Росреестре, так как меняется состав залогодателей. В браке, по словам эксперта, ситуация другая. Юрист пояснила, что, поскольку супруг заемщика фактически участвует в обязательствах через режим совместной собственности, вписать его в договор можно только через банк.

Внутренние правила кредиторов различаются. Часть банков добавляет нового участника допсоглашением, а Сбербанк по общему правилу допускает лишь замену действующего созаемщика на другого. Если банк отказал, рабочей альтернативой станет рефинансирование в другой организации с новым составом заемщиков и погашением прежнего займа, — заключила Чирикова.

Ранее юрист Тимур Маршани заявил, что опекун обязан платить ипотеку за квартиру, унаследованную несовершеннолетним. Однако, по его словам, эти платежи должны покрываться исключительно средствами подопечного.