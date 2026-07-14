Названо лучшее время для зачатия ребенка

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14 июля 2026 в 07:05

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Репродуктолог Кирикова: лето является лучшим временем года для зачатия

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Лето является наиболее благоприятным временем года для зачатия, заявила NEWS.ru акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Кирикова. По ее словам, в этот период женщины менее подвержены вирусным инфекциям и получают больше витамина D.

Летом организм получает сразу несколько преимуществ, которые могут положительно влиять на репродуктивное здоровье. В это время года люди больше времени проводят на солнце, лучше высыпаются, легче соблюдают режим дня и получают больше естественного света. Это помогает нормализовать циркадные ритмы и положительно влияет на гормональный баланс. Еще один важный фактор — естественная выработка витамина D. Кроме того, в теплую погоду люди чаще гуляют, плавают, катаются на велосипеде и больше двигаются, что благоприятно сказывается на общем состоянии организма, — пояснила Кирикова.

Она подчеркнула, что снижение уровня стресса также имеет большое значение. По словам специалиста, во время отпуска люди могут полноценно отдохнуть, расслабиться, спокойно пройти необходимые медицинские обследования и подготовиться к беременности без спешки.

Дополнительным преимуществом лета является снижение распространенности сезонных вирусных инфекций по сравнению с холодным временем года. Если беременность наступает летом, многим женщинам физически комфортнее переносить первые месяцы: не нужно носить тяжелую верхнюю одежду, можно больше гулять на свежем воздухе и получать положительные эмоции. Конечно, сезон сам по себе не гарантирует наступление беременности, но лето действительно создает благоприятные условия для подготовки организма к зачатию, — резюмировала Кирикова.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» гинеколог Ольга Уланкина заявила, что зачатие возможно уже на третий-четвертый день менструации, вопреки распространенным мифам. По ее словам, во время критических дней влагалищная среда теряет свою кислотность из-за примеси крови, что делает ее более благоприятной для сперматозоидов.

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