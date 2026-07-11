Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Повышенный уровень холестерина относится к числу наиболее распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем главная особенность этого состояния заключается в том, что оно может годами никак не проявляться. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Александр Рогачев в интервью NEWS.ru назвал пять неочевидных причин проверить сосуды.
Неочевидные признаки повышенного холестерина
Человек чувствует себя практически здоровым, продолжает вести привычный образ жизни и нередко даже не подозревает, что в стенках его артерий уже формируются атеросклеротические бляшки. Именно поэтому специалисты называют высокий уровень холестерина одним из самых тихих факторов риска.
Вот несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов.
- Появление желтоватых отложений на веках (ксантелазм). Они представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена, хотя встречаются не у всех пациентов.
- Боль или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, которая проходит после короткого отдыха. Это может быть проявлением атеросклероза артерий нижних конечностей.
- Эректильная дисфункция у мужчин. В ряде случаев она становится одним из ранних признаков поражения сосудов, поскольку артерии полового члена имеют небольшой диаметр и могут поражаться раньше коронарных сосудов.
- Шум в ушах, головокружение или снижение памяти. Такие симптомы неспецифичны и имеют множество возможных причин, но иногда могут быть связаны с недостаточным кровоснабжением головного мозга на фоне сосудистых изменений.
Холестерин необходим организму. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов, витамина D и желчных кислот. Однако опасность представляет не сам холестерин, а нарушение баланса между его различными фракциями. Наибольшее значение имеет повышение уровня липопротеинов низкой плотности, которые способны откладываться в сосудистой стенке. Постепенно в местах этих отложений развивается хроническое воспаление, формируются атеросклеротические бляшки, уменьшается просвет сосудов и ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов.
Причина первая: липидный профиль
Проверить сосуды и липидный профиль необходимо потому, что повышенный холестерин практически никогда не вызывает боли или другие специфические симптомы. До определенного момента организм успешно компенсирует изменения кровотока. Однако компенсаторные возможности не безграничны, и при значительном сужении сосуда риск развития тяжелых осложнений многократно возрастает.
Причина вторая: возраст старше 40 лет
Вероятность атеросклероза увеличивается с возрастом. После 40 лет обмен липидов постепенно меняется, снижается эластичность сосудистой стенки, а влияние факторов риска становится более выраженным. При этом мужчины чаще сталкиваются с ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как у женщин риск значительно возрастает после наступления менопаузы вследствие снижения защитного действия эстрогенов.
Причина третья: диабет, курение, гипертония
Существуют состояния, которые существенно ускоряют поражение сосудов. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение, хроническая болезнь почек и наследственная предрасположенность к нарушениям липидного обмена. Вместе с тем сочетание сразу нескольких факторов риска значительно увеличивает вероятность развития инфаркта или инсульта даже при умеренном повышении уровня холестерина.
Причина четвертая: УЗД сосудов
Ранние изменения сосудов нередко удается выявить еще до появления клинических симптомов. Лабораторное исследование липидного профиля позволяет определить уровень общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, а также триглицеридов. При наличии показаний врач может рекомендовать ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, которое помогает обнаружить признаки атеросклероза на ранних стадиях.
Причина пятая: предотвратить необратимые изменения
Своевременная диагностика позволяет начать профилактику еще до развития необратимых изменений. Многочисленные исследования показывают, что контроль факторов риска значительно снижает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Иными словами, чем раньше выявлены нарушения липидного обмена, тем выше эффективность профилактических мероприятий.
Следует понимать, что высокий уровень холестерина далеко не всегда связан исключительно с особенностями питания. Существенную роль играют наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ. Поэтому даже люди с нормальной массой тела могут иметь повышенный уровень липопротеинов низкой плотности.
Как предотвратить повышенный холестерин
Профилактика атеросклероза основывается на комплексном подходе. Прежде всего рекомендуется придерживаться принципов рационального питания с ограничением продуктов, содержащих большое количество насыщенных жиров и промышленных трансжиров. В рацион следует регулярно включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, морскую рыбу, растительные масла и продукты, богатые пищевыми волокнами. Не менее важное значение имеет регулярная физическая активность. Согласно современным рекомендациям, взрослым следует уделять не менее 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам. Кроме того, необходимо контролировать массу тела, уровень артериального давления и глюкозы крови, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. При наличии высокого сердечно-сосудистого риска врач может назначить лекарственную терапию для коррекции нарушений липидного обмена.
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