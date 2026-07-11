Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Повышенный уровень холестерина относится к числу наиболее распространенных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе с тем главная особенность этого состояния заключается в том, что оно может годами никак не проявляться. Врач-кардиолог Красногорской клинической больницы Минздрава Подмосковья Александр Рогачев в интервью NEWS.ru назвал пять неочевидных причин проверить сосуды.

Неочевидные признаки повышенного холестерина

Человек чувствует себя практически здоровым, продолжает вести привычный образ жизни и нередко даже не подозревает, что в стенках его артерий уже формируются атеросклеротические бляшки. Именно поэтому специалисты называют высокий уровень холестерина одним из самых тихих факторов риска.

Вот несколько необычных, но клинически обоснованных симптомов.

Появление желтоватых отложений на веках (ксантелазм). Они представляют собой скопления липидов под кожей и могут быть связаны с нарушением липидного обмена, хотя встречаются не у всех пациентов.

Боль или усталость в икроножных мышцах при ходьбе, которая проходит после короткого отдыха. Это может быть проявлением атеросклероза артерий нижних конечностей.

Эректильная дисфункция у мужчин. В ряде случаев она становится одним из ранних признаков поражения сосудов, поскольку артерии полового члена имеют небольшой диаметр и могут поражаться раньше коронарных сосудов.

Шум в ушах, головокружение или снижение памяти. Такие симптомы неспецифичны и имеют множество возможных причин, но иногда могут быть связаны с недостаточным кровоснабжением головного мозга на фоне сосудистых изменений.

Холестерин необходим организму. Он входит в состав клеточных мембран, участвует в синтезе гормонов, витамина D и желчных кислот. Однако опасность представляет не сам холестерин, а нарушение баланса между его различными фракциями. Наибольшее значение имеет повышение уровня липопротеинов низкой плотности, которые способны откладываться в сосудистой стенке. Постепенно в местах этих отложений развивается хроническое воспаление, формируются атеросклеротические бляшки, уменьшается просвет сосудов и ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов.

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Причина первая: липидный профиль

Проверить сосуды и липидный профиль необходимо потому, что повышенный холестерин практически никогда не вызывает боли или другие специфические симптомы. До определенного момента организм успешно компенсирует изменения кровотока. Однако компенсаторные возможности не безграничны, и при значительном сужении сосуда риск развития тяжелых осложнений многократно возрастает.

Причина вторая: возраст старше 40 лет

Вероятность атеросклероза увеличивается с возрастом. После 40 лет обмен липидов постепенно меняется, снижается эластичность сосудистой стенки, а влияние факторов риска становится более выраженным. При этом мужчины чаще сталкиваются с ранним развитием сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как у женщин риск значительно возрастает после наступления менопаузы вследствие снижения защитного действия эстрогенов.

Причина третья: диабет, курение, гипертония

Существуют состояния, которые существенно ускоряют поражение сосудов. К ним относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, курение, хроническая болезнь почек и наследственная предрасположенность к нарушениям липидного обмена. Вместе с тем сочетание сразу нескольких факторов риска значительно увеличивает вероятность развития инфаркта или инсульта даже при умеренном повышении уровня холестерина.

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Причина четвертая: УЗД сосудов

Ранние изменения сосудов нередко удается выявить еще до появления клинических симптомов. Лабораторное исследование липидного профиля позволяет определить уровень общего холестерина, липопротеинов низкой и высокой плотности, а также триглицеридов. При наличии показаний врач может рекомендовать ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий, которое помогает обнаружить признаки атеросклероза на ранних стадиях.

Причина пятая: предотвратить необратимые изменения

Своевременная диагностика позволяет начать профилактику еще до развития необратимых изменений. Многочисленные исследования показывают, что контроль факторов риска значительно снижает вероятность сердечно-сосудистых осложнений. Иными словами, чем раньше выявлены нарушения липидного обмена, тем выше эффективность профилактических мероприятий.

Следует понимать, что высокий уровень холестерина далеко не всегда связан исключительно с особенностями питания. Существенную роль играют наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни, эндокринные заболевания и нарушения обмена веществ. Поэтому даже люди с нормальной массой тела могут иметь повышенный уровень липопротеинов низкой плотности.

Как предотвратить повышенный холестерин

Профилактика атеросклероза основывается на комплексном подходе. Прежде всего рекомендуется придерживаться принципов рационального питания с ограничением продуктов, содержащих большое количество насыщенных жиров и промышленных трансжиров. В рацион следует регулярно включать овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, морскую рыбу, растительные масла и продукты, богатые пищевыми волокнами. Не менее важное значение имеет регулярная физическая активность. Согласно современным рекомендациям, взрослым следует уделять не менее 150 минут в неделю умеренным аэробным нагрузкам. Кроме того, необходимо контролировать массу тела, уровень артериального давления и глюкозы крови, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. При наличии высокого сердечно-сосудистого риска врач может назначить лекарственную терапию для коррекции нарушений липидного обмена.

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