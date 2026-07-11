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11 июля 2026 в 12:30

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Фото: D-NEWS.ru
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Беру твердые яблоки, сахар и лимон — и за несколько часов готовлю варенье «Паутинка», которое получается прозрачным, янтарным, с тонкими хрустящими ломтиками, похожими на кружево. Все просто: яблоки натираю на корейской терке тонкой соломкой, добавляю цедру и сок лимона, заливаю горячим сиропом, настаиваю, варю в три приема по 5 минут и разливаю по банкам.

Получается обалденная вкуснятина: варенье прозрачное, янтарно-золотистое, с нежными, хрустящими яблочными «паутинками», которые отлично держат форму и красиво переливаются в сиропе — идеально к чаю, на блинчики или как десерт.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг яблок (без сердцевины, твердых сортов), 500 г сахара, лимон (цедра и сок). Яблоки натрите на корейской терке тонкой соломкой. Смешайте с цедрой и соком лимона. В сотейнике доведите до кипения сахар с лимонным соком, варите 2 минуты. Залейте яблоки горячим сиропом, накройте и оставьте на 2-3 часа. Затем варите 5 минут, остудите 5 часов. Повторите варку еще раз. В третий раз доведите до кипения, проварите 2-3 минуты. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это варенье — даже те, кто не любит яблочные десерты, просили добавки! Ломтики хрустят, сироп прозрачный. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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