Груши режу на дольки и присыпаю сахаром — варенье «Янтарное»: фрукты как мармелад — целые, упругие

Классическое варенье в моем доме никто не ест, а «Янтарное» — за милую душу. Его отличие в том, что дольки груш в нем остаются целыми и упругими. Они напоминают мармелад, что нравится как взрослым, так и детям.

Ингредиенты: 1 кг твердых груш (лучше недозрелых), 1 кг сахара. Груши вымойте, нарежьте дольками вместе со шкуркой, удалив семена. Выложите в кастрюлю, засыпьте сахаром, оставьте на 3–4 часа, пока груши не пустят сок. Затем поставьте на огонь, доведите до кипения и варите ровно 5 минут. Дайте полностью остыть при комнатной температуре, затем снова доведите до кипения и варите 5 минут, повторите процедуру четыре раза. После последней варки разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить варенье «Янтарное». Оказалось, оно отлично подходит не только для тостов, но и как начинка для пирогов и пирожков. Главное, использовать плотные груши, чтобы они не разварились.

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