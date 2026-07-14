Стало известно, сколько россиян пострадали от укусов клещей Роспотребнадзор сообщил о 386 тыс. обращений после укусов клещей

С начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились около 386 тыс. россиян, передает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор. Это на 21,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, уточнили в ведомстве.

В Российской Федерации более 3,5 млн человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в 2026 году. В медицинские учреждения с жалобами на укусы с начала сезона активности клещей обратились 386 тыс. человек, что на 21,3% ниже уровня 2025 года, — сказано в сообщении.

Роспотребнадзор также назвал Магаданскую область, Северную Осетию, Дагестан, Мордовию, Крым и Камчатский край регионами с наибольшим количеством обращений. Кроме того, в Роспотребнадзоре напомнили, что наиболее эффективной защитой от клещевого энцефалита остается вакцинация.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что в первые 72 часа после удаления клеща важно обратиться к врачу. Именно этот период считается определяющим, потому что некоторые возбудители инфекций еще могут находиться в крови и не успеть проникнуть в нервную ткань.