Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 июня 2026 в 10:13

Невролог рассказала, что делать в первые 72 часа после укуса клеща

Невролог Демьяновская: в первые 72 часа после укуса клеща нужно попасть к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В первые трое суток после укуса клеща необходимо обратиться к врачу для удаления паразита, заявила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, лекарства назначаются по итогам лабораторного исследования.

Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим: в это время некоторые возбудители инфекций, попавшие в кровь, еще не успели проникнуть в нервную ткань, и их концентрация сосредоточена в крови. Именно этот промежуток дает возможность предотвратить развитие тяжелых осложнений. Первое — это удаление присосавшегося клеща. Делать это нужно осторожно: если дергать резко или сжимать туловище, головка может оторваться и остаться в коже, а в ранку попадет больше слюны с возбудителями инфекций. Лучше всего доверить извлечение врачу в травматологии или хирургии, — поделилась Демьяновская.

Она отметила, что если нет возможности обратиться к врачу, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо, доступные в аптеках. По словам специалиста, клеща следует аккуратно захватить как можно ближе к коже и выкрутить плавными движениями, избегая сдавливания брюшка.

После того как клещ удален, ранку обрабатывают антисептиком, а самого паразита кладут в банку с влажной ваткой и плотно закрывают крышкой — это понадобится для анализа в лаборатории. Только доктор может оценить все риски с учетом того, где произошел укус, сколько времени клещ был на коже и какие особенности здоровья есть у пострадавшего. При обращении в первые часы специалист решает, нужны ли срочные лекарства: антибиотики или иммуноглобулин. Принимать препараты самостоятельно без назначения нельзя: необходимость лечения, доза и выбор средства зависят от обстоятельств, возраста и хронических заболеваний, — добавила Демьяновская.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила, что клещевой энцефалит можно получить не только через укусы паразитов. По ее словам, заражение возможно и при употреблении молочных продуктов.

Здоровье
врачи
советы
клещи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко оценил риск распространения мелиоидоза в России
«Уходит эпоха»: Лещенко трогательно высказался об умершем актере Ножкине
Прилепин: Пугачева сможет легко собрать стадион после возвращения в Россию
Косачев возмутился флагам Евросоюза на посольствах в Москве
ФСБ показала видео уничтожения бомб, изъятых у террористок из Пятигорска
Онколог перечислила неочевидные признаки, указывающие на рак
Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу в Горловке продолжает расти
Госдума рекомендовала принять законопроект о модернизации «Почты России»
Иран раскрыл планы МАГАТЭ по ядерным объектам
Украинский агент поплатился за шпионаж в Херсонской области
Synergy Woman Forum 2026 объединит более 500 участниц в Москве
Ушаков раскрыл, чем чреваты попытки пересмотреть общую историю
Удары по Украине сегодня, 23 июня: какие цели ВСУ поражены, последствия
Польшу гарантом выживания Украины после «космической наглости» Зеленского
Жителям Иркутска ответили на жалобу о массовом сносе детских площадок
Корабли ВМС Китая прибыли во Владивосток
Диджей Берат Мерт Демир отправится в тур по России
Российские пользователи массово пожаловались на сбой в работе Twitch
Эколог ответил, чем подкармливать клубнику в июне
Кабмин Литвы уходит в отставку
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.