Невролог рассказала, что делать в первые 72 часа после укуса клеща Невролог Демьяновская: в первые 72 часа после укуса клеща нужно попасть к врачу

В первые трое суток после укуса клеща необходимо обратиться к врачу для удаления паразита, заявила NEWS.ru эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская. По ее словам, лекарства назначаются по итогам лабораторного исследования.

Период в 72 часа после извлечения клеща считается определяющим: в это время некоторые возбудители инфекций, попавшие в кровь, еще не успели проникнуть в нервную ткань, и их концентрация сосредоточена в крови. Именно этот промежуток дает возможность предотвратить развитие тяжелых осложнений. Первое — это удаление присосавшегося клеща. Делать это нужно осторожно: если дергать резко или сжимать туловище, головка может оторваться и остаться в коже, а в ранку попадет больше слюны с возбудителями инфекций. Лучше всего доверить извлечение врачу в травматологии или хирургии, — поделилась Демьяновская.

Она отметила, что если нет возможности обратиться к врачу, можно использовать специальный пинцет или ручку-лассо, доступные в аптеках. По словам специалиста, клеща следует аккуратно захватить как можно ближе к коже и выкрутить плавными движениями, избегая сдавливания брюшка.

После того как клещ удален, ранку обрабатывают антисептиком, а самого паразита кладут в банку с влажной ваткой и плотно закрывают крышкой — это понадобится для анализа в лаборатории. Только доктор может оценить все риски с учетом того, где произошел укус, сколько времени клещ был на коже и какие особенности здоровья есть у пострадавшего. При обращении в первые часы специалист решает, нужны ли срочные лекарства: антибиотики или иммуноглобулин. Принимать препараты самостоятельно без назначения нельзя: необходимость лечения, доза и выбор средства зависят от обстоятельств, возраста и хронических заболеваний, — добавила Демьяновская.

Ранее инфекционист Елена Мескина предупредила, что клещевой энцефалит можно получить не только через укусы паразитов. По ее словам, заражение возможно и при употреблении молочных продуктов.