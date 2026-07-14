«Должны понимать»: в Крыму предостерегли Германию от поставок БПЛА Киеву Константинов назвал немецкий завод БПЛА для Украины законной целью ВС России

Завод в Германии, который производит беспилотники для поставок на Украину, является законной целью Министерства обороны России, заявил ТАСС председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его словам, продолжая оказывать Киеву военную помощь, ФРГ добивается эскалации конфликта.

Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных. <...> Они (власти Германии. — NEWS.ru) должны это понимать, — подчеркнул Константинов.

Ранее сообщалось, что мюнхенский оборонный стартап Helsing, поставляющий Украине беспилотники, привлек более $1,8 млрд (138 млрд рублей) нового финансирования. После завершения раунда стоимость компании выросла до $18 млрд (1,38 трлн рублей).

До этого стало известно, что немецкий стартап Helsing SE производит дешевые и автономные дроны, которые использует украинская армия. Завод работает в режиме полной невидимости: на зданиях нет логотипов, сотрудники подписывают соглашения о неразглашении, а производство может быть свернуто и перемещено в течение одного дня.