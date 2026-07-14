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14 июля 2026 в 08:20

«Надо отменять»: в Госдуме предложили упразднить комиссии за снятие денег

Миронов предложил отменить комиссии за пополнение баланса и снятие денег

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Большинство банковских комиссий для физических лиц, включая плату за пополнение баланса телефона, следует отменить, такое мнение высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, которые передает ТАСС, отмена комиссий позволит банкам активнее конкурировать за клиентов и предлагать более выгодные условия.

Надо отменять комиссии — тогда банки будут активнее бороться за клиентов, предлагать людям более выгодные условия, — сказал Миронов.

Лидер фракции уточнил, что речь идет о комиссиях за пополнение телефона, снятие наличных в банкоматах других банков и межбанковские переводы, в том числе между близкими родственниками. Партия также внесла законопроект об отмене так называемого банковского роуминга.

Ранее Миронов предложил полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги инвалидам и семьям с детьми-инвалидами. По его мнению, принятие законопроекта позволит сохранить доступность жилья и укрепить доверие к системе социальной защиты.

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Сергей Миронов
Справедливая Россия
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