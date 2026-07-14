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14 июля 2026 в 05:19

В Госдуме предложили полностью компенсировать ЖКХ одной категории граждан

Миронов предложил повысить компенсацию по оплате ЖКХ для инвалидов в РФ до 100%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, передает РИА Новости. Соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение Госдумы 14 июля.

Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50% до 100%, — заявил Миронов.

Сейчас указанным категориям граждан компенсируют половину расходов на оплату жилья, коммунальных услуг и капитального ремонта. По мнению автора инициативы, принятие законопроекта позволит сохранить доступность жилья и укрепить доверие к системе социальной защиты.

Ранее зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев предложил сделать бесплатным проезд в пригородных поездах для многодетных семей и граждан с инвалидностью по всей России. По его мнению, объем транспортных льгот не должен зависеть от региона проживания.

Общество
Сергей Миронов
Россия
ЖКХ
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