Туристы из России стали жертвами массового обмана

Российские туристы все чаще становятся жертвами мошенников на Booking.com: они бронируют и оплачивают жилье, а по приезде обнаруживают, что снимать нечего, сообщает Telegram-канал Baza. Один из пострадавших рассказал, что забронировал через сервис два бунгало на острове Гили в Индонезии по 9 тыс. рублей за трое суток.

Отзывов у объявления не было, однако это его не насторожило — новые объекты часто появляются без отзывов. На месте бунгало попросту не оказалось: ни водитель, ни местные жители не знали нужного адреса, а телефон «хозяина» оказался заблокирован. Мужчина с женой, маленьким ребенком и няней вынужден был искать жилье заново, стоя на жаре с чемоданами.

Служба поддержки Booking откликнулась почти через сутки и пообещала вернуть деньги в течение пяти дней. Впоследствии выяснилось, что буквально за пару дней до Максима аналогичным образом пострадала французская семья.

Еще одна туристка оплатила апартаменты в Ницце за €405 (35,4 тыс. рублей), однако ночью оказалась на улице. Как выяснилось, хозяин спрятал в описании условие о том, что заселяет только гостей от 45 лет. При этом бронирования молодых людей он подтверждает, получает оплату, а затем отказывает в заселении, ссылаясь на возраст. В этом случае в Booking заявили, что условие о возрасте значилось в описании и с формальной точки зрения все законно.

Ранее пассажиры рейса 4S 335 авиакомпании Red Sea не смогли вовремя вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха в Краснодар. Самолет должен был отправиться в Россию 10 июля в 13:05, однако вылет был отложен. Пассажирам пришлось оставаться на борту воздушного судна до половины четвертого дня, ожидая разрешения от российских авиавластей.