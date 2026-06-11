В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность

В Петербурге задержали группу за незаконную банковскую деятельность

В Санкт-Петербурге задержали группу из четырех человек за незаконную банковскую деятельность, сообщает Gazeta.SPb. По данным следствия, криминальный оборот превысил 500 млн рублей.

Сообщается, что злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту средств с октября 2023 по декабрь 2025 года. Комиссия за каждую операцию составляла около 12%.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, печати фиктивных организаций, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемых в неправомерном обороте более 200 млн рублей. Правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся финансовыми махинациями.