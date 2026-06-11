Поиски Усольцевых: последние новости 11 июня, находка, экспертиза, реакция

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 11 июня?

При каких обстоятельствах пропали Усольцевы

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября 2025 года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Активные поиски семьи начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели оставленную в тайге машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Активная фаза поисков, в которых были задействованы спасатели и волонтеры, была завершена 12 октября прошлого года из-за сложных погодных условий. В мае текущего года поисковые мероприятия были возобновлены.

Как старшие дети Усольцевых отреагировали на находку на месте поисков

На днях завершилась очередная стадия поисков пропавшей семьи. Волонтеры рассказали, что во время исследования местности, где предположительно пропали Усольцевы, была обнаружена часть палки для скандинавской ходьбы.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Результаты экспертизы находки будут готовы примерно через месяц, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«Следователем назначена генетическая судебная экспертиза, ориентировочные сроки завершения которой составляют около одного месяца», — уточнили в ведомстве.

При этом дочь Сергея Усольцева от предыдущего брака Светлана считает, что палка для скандинавской ходьбы не могла принадлежать пропавшим, поскольку никто из них никогда не занимался такой активностью.

«Никогда они не занимались скандинавской ходьбой. Тем более там она им зачем? Только мешать будет», — отметила она.

Аналогичного мнения придерживается и пасынок Сергея Усольцева Даниил Баталов.

«Могу с уверенностью заявить, что мой отец никогда не пользовался палками для ходьбы и презирал их. Очень надеюсь, что она не имеет отношения к моей семье», — заявил он ТАСС.

Помимо обломка палки для скандинавской ходьбы, на месте поисков в секторе горной тайги Красноярского края, где предположительно пропала семья Усольцевых, были обнаружены следы медведей, заявили представители отряда «ЛизаАлерт».

Где могут быть Усольцевы

Криминалист Михаил Игнатов считает, что Усольцевы живы и очень тщательно спланировали свой побег, чтобы их никто не смог найти. Семья может выйти на связь только тогда, когда сама сочтет нужным, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт.

«Мое мнение такое: если Усольцевы скрылись хитрым способом, ушли так, чтобы не оставить после себя следов, то выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины все бросить в один момент и исчезнуть», — пояснил Игнатов.

Михаил Игнатов допустил, что семья Усольцевых вероятно могла покинуть территорию России, использовав для этого поддельные документы.

«Моя версия пропажи Усольцевых такова: они скрылись из России по поддельным документам, которые были сделаны заранее. Сейчас они могут находиться за рубежом. Это мое предположение. Семья могла уехать из РФ через Монголию или другую сопредельную страну», — заявил он.

Криминалист считает, что, если бы произошел несчастный случай, следы пребывания семьи в тайге были бы обнаружены.

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