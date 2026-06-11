В СК рассказали о палке для ходьбы в районе исчезновения Усольцевых

В СК рассказали о палке для ходьбы в районе исчезновения Усольцевых СК: экспертиза найденной в зоне поисков Усольцевых палки для ходьбы займет месяц

Результаты экспертизы части палки для ходьбы, найденной в Красноярском крае в зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых, будут готовы примерно через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Следователи назначили генетическую судебную экспертизу, которую проведут в Красноярске.

Следователем назначена генетическая судебная экспертиза, ориентировочные сроки завершения которой составляют около одного месяца, — сказал собеседник агентства.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода по маршруту к горе Буратинка. МВД по Красноярскому краю сообщило о происшествии 2 октября, а активный этап поисков завершился 12 октября 2025 года.

Ранее дочь от предыдущего брака пропавшего отца семейства Сергея Светлана заявила, что найденная в районе поисков семьи Усольцевых сломанная палка для скандинавской ходьбы не могла принадлежать семье. Она подчеркнула, что никто из них никогда не занимался такой активностью. Кроме того, по мнению дочери Усольцева, такая палка не нужна в походе — она бы только мешала.