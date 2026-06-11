Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 11:16

В СК рассказали о палке для ходьбы в районе исчезновения Усольцевых

СК: экспертиза найденной в зоне поисков Усольцевых палки для ходьбы займет месяц

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Результаты экспертизы части палки для ходьбы, найденной в Красноярском крае в зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых, будут готовы примерно через месяц, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Следователи назначили генетическую судебную экспертизу, которую проведут в Красноярске.

Следователем назначена генетическая судебная экспертиза, ориентировочные сроки завершения которой составляют около одного месяца, — сказал собеседник агентства.

Семья Усольцевых — двое взрослых и пятилетняя девочка — пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года во время турпохода по маршруту к горе Буратинка. МВД по Красноярскому краю сообщило о происшествии 2 октября, а активный этап поисков завершился 12 октября 2025 года.

Ранее дочь от предыдущего брака пропавшего отца семейства Сергея Светлана заявила, что найденная в районе поисков семьи Усольцевых сломанная палка для скандинавской ходьбы не могла принадлежать семье. Она подчеркнула, что никто из них никогда не занимался такой активностью. Кроме того, по мнению дочери Усольцева, такая палка не нужна в походе — она бы только мешала.

Регионы
Красноярский край
Усольцевы
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море
Минобороны России: силы ПВО уничтожили 798 украинских дронов за сутки
ВС России освободили село под Харьковом
МО РФ сообщило о масштабных ударах по инфраструктуре ВСУ
ВСУ потеряли за сутки более 1,2 тыс. военных
Продавали чужое и снимали свое: отец и дочь снабжали педофилов роликами
Педиатр перечислил главные признаки теплового удара у ребенка
Памфилова раскрыла, как обстояли дела с нарушениями на выборах в Армении
Российские «Герани» нанесли сокрушительный удар по по складу БПЛА ВСУ
Бастрыкин запросил доклад о «вейповом» похищении мальчика в Кузбассе
Российские военные освободили населенный пункт Роскошное
Стало известно, почему Евросоюз решил лишить Каю Каллас полномочий
В окружении Буйнова высказались о его здоровье
В Новосибирске загорелся склад завода по производству электрооборудования
Фото бензовозов в российском регионе приравняли к пособничеству диверсиям
В Краснодаре развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 июня: последние новости, обстановка
Подразделение лагеря «Алые паруса» закрыли после заражения детей
Раскрыто число пострадавших полицейских за второй день протестов в Белфасте
Стало известно, какую окрошку больше всего любят россияне
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.