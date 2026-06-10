В Петербурге задержали дропперов из-за махинаций на сотни миллионов рублей

В Петербурге задержали дропперов из-за махинаций на сотни миллионов рублей В Петербурге задержаны подозреваемые в неправомерном обороте 212 млн рублей

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге подозреваемых в неправомерном обороте более 200 млн рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в МАКСе. По ее словам, правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся финансовыми махинациями.

Волк пояснила, что с июля 2025 года соучастники приобрели 941 банковскую карту, а неправомерный оборот средств составил 212 млн рублей. Задержаны четверо ранее судимых мужчин и их сообщница.

Организатор предлагал знакомым подыскивать дропперов, которые за вознаграждение оформляли карты на свои имена, рассказала спикер ведомства. Реквизиты передавались третьим лицам, а после переводов карты уничтожались.

При обысках изъяли 29 мобильных телефонов, около 300 банковских карт и сим-карт, а также блокноты с данными дропперов. Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 187 УК РФ, которые соединены в одно производство.

Четверо фигурантов арестованы, их сообщница находится под подпиской о невыезде. Волк подытожила, что расследование продолжается, и будет дана оценка действиям граждан, передававших реквизиты своих карт третьим лицам.

Ранее стало известно, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали активно подделывать голоса публичных сотрудников СКР и МВД РФ. По словам правоохранителей, зафиксированы случаи дипфейк-звонков с имитацией голосов родственников или должностных лиц в режиме реального времени.