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11 июня 2026 в 10:59

Названы самые оптимальные направления отдыха в июне

Доцент Щербаченко: Петербург и Сочи станут лучшими городами для отдыха в июне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Санкт-Петербург и Сочи — одни из самых предпочтительных направлений для проведения летнего отдыха в июне, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ценителям масштабных фестивалей в этот период следует посетить Москву.

Июнь — один из самых популярных месяцев для посещения Санкт-Петербурга благодаря белым ночам, которые привлекают туристов со всей страны и из-за рубежа. В это время город особенно насыщен событиями, а погода обычно комфортна для прогулок. Размещение в культурной столице на две ночи в трехзвездочном отеле на двоих с завтраком — от 18,5 тыс. рублей. Также можно рассмотреть отдых в Сочи: курортный сезон уже в разгаре, но еще нет изнуряющей жары. В этот период можно совместить пляжный отдых с экскурсиями и прогулками по паркам. Проживание обойдется чуть дороже — от 19,3 тыс. рублей, — поделился Щербаченко.

Он добавил, что в июне Пятигорск — это идеальное сочетание цветущей природы, приятной теплой погоды и отдыха на Кавказе. По словам эксперта, это время отлично подходит для прогулок на свежем воздухе и походов в горы. Доцент подчеркнул, что две ночи в отеле обойдутся примерно в 16,5 тыс. рублей.

Июнь в Москве — это сезон теплой погоды и время масштабных городских фестивалей. В городе проходит общегородской проект «Лето в Москве». Размещение в столице на две ночи в среднем стоит 15,1 тыс. рублей. Для путешествия также стоит учесть стоимость перелета или поездки на автобусе или автомобиле к месту отдыха. Также стоит заложить 2–3 тыс. рублей на человека в день на обед и ужин и 5–7 тыс. рублей на экскурсии, — заключил Щербаченко.

Ранее эксперт по туризму Наталия Ансталь заявила, что Истра, Мытищи, Долгопрудный и Рузский округ — отличные места для кратковременного отдыха в Подмосковье. По ее словам, Московская область очень популярна среди туристов выходного дня.

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