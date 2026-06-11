Психолог объяснила, почему дети стали чаще жить с отцами после развода Психолог Шиманская: отцы стали более открыты к бытовым вопросам

Отцы стали более открыты к бытовым вопросам, в то время как матери начали чаще уделять время карьере, рассказала Авторадио доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта Виктория Шиманская. Она отметила, что сейчас оба родителя часто могут полноценно позаботиться о ребенке.

И поэтому история, что женщина сидит дома, мужчина там зарабатывает, это уже поменялось на уровне тенденций. Поэтому женщины активнее строят карьеру, они тем более сейчас очень хорошо востребованы в рамках даже руководящих ролей, и как эксперты, и во многих направлениях. То есть вот эти границы, они действительно поменялись, — рассказала Шиманская.

Она подчеркнула, что главное для ребенка — психологически комфортная среда. По ее словам, вне зависимости от места жительства, ребенок может сохранять общение с обоими родителями.

Ранее семейный психолог Юлия Метлова рассказала, что ребенок должен жить в хороших условиях с любым значимым взрослым. Она отметила, что дети могут остаться как с матерью, так и с отцом, в зависимости от желания и возможностей каждого из родителей.