В Петербурге для ремонта перекроют Невский проспект

В Петербурге для ремонта перекроют Невский проспект

Невский проспект в Санкт-Петербурге перекроют для ремонта в июне, сообщает «Петербург2». Работы начнутся 28 июня и продлятся до 13 июля.

Сообщается, что участок между площадью Восстания и площадью Александра Невского будет закрыт для движения транспорта. Дорожники обновят асфальтовое покрытие на протяжении полутора километров.

Специалисты также заменят и отрегулируют люки колодцев и нанесут новую разметку с использованием термопластика. Водителей призвали заранее продумать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Кировской области специалисты оценят качество асфальта на трассе Киров — Малмыж — Вятские Поляны, которая связывает регион с соседней Республикой Татарстан. Для контроля они возьмут часть уже уложенного слоя асфальтобетона и пробы.