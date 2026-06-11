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11 июня 2026 в 14:23

В Петербурге для ремонта перекроют Невский проспект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Невский проспект в Санкт-Петербурге перекроют для ремонта в июне, сообщает «Петербург2». Работы начнутся 28 июня и продлятся до 13 июля.

Сообщается, что участок между площадью Восстания и площадью Александра Невского будет закрыт для движения транспорта. Дорожники обновят асфальтовое покрытие на протяжении полутора километров.

Специалисты также заменят и отрегулируют люки колодцев и нанесут новую разметку с использованием термопластика. Водителей призвали заранее продумать альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что в Кировской области специалисты оценят качество асфальта на трассе Киров — Малмыж — Вятские Поляны, которая связывает регион с соседней Республикой Татарстан. Для контроля они возьмут часть уже уложенного слоя асфальтобетона и пробы.

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