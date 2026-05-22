В одном регионе проверят качество асфальта на главной местной трассе

В Кировской области проверят асфальт на трассе Киров — Малмыж — Вятские Поляны

В Кировской области специалисты оценят качество асфальта на трассе Киров — Малмыж — Вятские Поляны, которая связывает регион с соседней Республикой Татарстан, пишет ОТР. Для контроля они возьмут часть уже уложенного слоя асфальтобетона и пробы.

Результаты исследований занесут в общую систему для прозрачности экспертизы. Затем лаборанты проверят, чтобы строительные материалы полностью соответствовали ГОСТу. Такой подход позволяет быстро выявить проблемы и исправить их.

Ранее жители Иркутска пожаловались губернатору региона Игорю Кобзеву на остановившийся ремонт дороги на улице Розы Люксембург. Они отметили, что на территории уже на протяжении нескольких дней отсутствуют рабочие и спецтехника.