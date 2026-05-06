Одна из старейших участниц Великой Отечественной умерла на 105-м году жизни Ветеран ВОВ Нина Косицкая умерла в 104 года под Кировом

Ветеран Великой Отечественной войны, военный врач, а в мирные годы педиатр Нина Косицкая умерла в возрасте 104 лет в городе Слободском Кировской области, сообщила мэр Ирина Желвакова на странице в соцсети «ВКонтакте». По ее словам, участница Второй мировой ушла из жизни накануне, 5 мая.

В свой 104-й день рождения Нина Михайловна Косицкая, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Слободского, делилась со мной своими планами на жизнь. Дожить до Дня Победы тоже было в ее планах. Не случилось. Вчера Нины Михайловны не стало. До Дня Победы она не дожила всего несколько дней, — написала Желвакова.

По информации Кировской областной организации ветеранов, Косицкая родилась в 1922 году в Ульяновской области. Окончила педиатрический факультет Казанского мединститута, затем прошла курсы военно-полевой хирургии. В действующей армии служила в медсанбате, участвовала в освобождении Варшавы и Берлина. Войну закончила капитаном.

Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». После войны работала педиатром.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Шашков, награжденный орденом. Он был последним участником войны в Кочковском районе.