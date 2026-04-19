Умер последний ветеран ВОВ из Новосибирской области

В Новосибирской области на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Шашков, награжденный орденом, сообщили в администрации Кочковского района. Он был последним участником войны в этом районе.

Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Кочковском районе, — говорится в сообщении.

Глава района Петр Шилин рассказал, что Шашкова призвали на фронт в 17 лет. В годы войны он служил матросом, участвовал в боях с Японией и вернулся домой 9 марта 1951 года. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени и носил звание «Почетный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Ранее в Дмитрове на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почетный гражданин города Мария Барсученко. Во время войны она открыла путь бронепоезду НКВД, что помогло остановить продвижение вражеских танков к Дмитрову в 1942 году. Ветеран была награждена орденом Красной Звезды.

До этого в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница ВОВ Полина Громова. С декабря 1942 года она воевала на Ленинградском фронте зенитчицей, защищая небо города от вражеских авианалетов. Ветеран принимала непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда и в операции «Январский гром».