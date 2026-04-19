19 апреля 2026 в 14:04

Умер последний ветеран ВОВ из Новосибирской области

В Новосибирской области умер ветеран Великой Отечественной войны Николай Шашков

В Новосибирской области на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Шашков, награжденный орденом, сообщили в администрации Кочковского района. Он был последним участником войны в этом районе.

Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Кочковском районе, — говорится в сообщении.

Глава района Петр Шилин рассказал, что Шашкова призвали на фронт в 17 лет. В годы войны он служил матросом, участвовал в боях с Японией и вернулся домой 9 марта 1951 года. Ветеран был награжден орденом Отечественной войны II степени и носил звание «Почетный житель Новосибирской области — участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Ранее в Дмитрове на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почетный гражданин города Мария Барсученко. Во время войны она открыла путь бронепоезду НКВД, что помогло остановить продвижение вражеских танков к Дмитрову в 1942 году. Ветеран была награждена орденом Красной Звезды.

До этого в Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась участница ВОВ Полина Громова. С декабря 1942 года она воевала на Ленинградском фронте зенитчицей, защищая небо города от вражеских авианалетов. Ветеран принимала непосредственное участие в прорыве блокады Ленинграда и в операции «Январский гром».

В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли, сколько силы ПВО сбили БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший экс-мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

