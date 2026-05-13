День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 17:11

Госдума одобрила списание долгов участникам СВО

Госдума приняла закон о списании долгов участников спецоперации

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Госдума одобрила законопроект об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей, сообщает ТАСС. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, для применения новой нормы необходимо соблюдение двух условий.

Контракт на прохождение военной службы должен быть заключен не менее чем на один год и не ранее 1 мая 2026 года. Кроме того, до этой даты должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности либо быть выдан исполнительный документ.

Один из ключевых приоритетов в работе депутатов Государственной Думы — поддержка наших защитников, их родных и близких. Принятый сегодня законопроект — еще один шаг в этом направлении, — подчеркнул Игошин.

Депутат также отметил, что аналогичные меры поддержки уже действовали в 2024 году. По его словам, меры позволили оказать помощь многим семьям участников специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто направлялся в зону проведения СВО госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев.

Власть
Госдума
ветераны
участники СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер сериала «Жена олигарха»
Названа еще одна причина, почему США на самом деле давят на Зеленского
Воспитатель попыталась спрятать оторванный палец ребенка в колготках
«Европа на грани»: в Финляндии выступили с заявлением после слов Путина
Умер лучший бомбардир в истории футбольного клуба «Лион»
Одна европейская страна закрыла пограничные переходы с Украиной
Газпромбанк накрыл масштабный сбой
Комбрига ВСУ внесли в перечень террористов
Российские бойцы впервые поразили редкую САУ ВСУ
Китай обошел санкции против Рубио с помощью одного иероглифа
«Громадная сила»: в Китае увидели сигнал Западу в российском «Сармате»
Незаконная сауна чуть не спалила многоэтажку в Томске
Двое пьяных бойцов ВСУ покинули часть и жестоко надругались над женщиной
Двое мужчин жестоко зарезали школьника в алтайском селе
Раскрыта неочевидная польза пения
Госдума одобрила списание долгов участникам СВО
Гастроли по РФ, слухи об алкогольной зависимости, брак: как живет Корикова
Госдума упростила оформление пьяных водителей
Немецкий депутат захотел приехать в Россию
В Европе назвали условие приостановки торговой сделки с США
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.