Госдума одобрила списание долгов участникам СВО

Госдума одобрила законопроект об освобождении участников специальной военной операции и их жен от обязательств по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей, сообщает ТАСС. По словам первого зампреда комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, для применения новой нормы необходимо соблюдение двух условий.

Контракт на прохождение военной службы должен быть заключен не менее чем на один год и не ранее 1 мая 2026 года. Кроме того, до этой даты должен вступить в силу судебный акт о взыскании задолженности либо быть выдан исполнительный документ.

Один из ключевых приоритетов в работе депутатов Государственной Думы — поддержка наших защитников, их родных и близких. Принятый сегодня законопроект — еще один шаг в этом направлении, — подчеркнул Игошин.

Депутат также отметил, что аналогичные меры поддержки уже действовали в 2024 году. По его словам, меры позволили оказать помощь многим семьям участников специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России разработало порядок получения удостоверения ветерана боевых действий для гражданских участников СВО. Согласно документу, статус смогут получить те, кто направлялся в зону проведения СВО госорганами или организациями, имеют награды и отработали не менее шести месяцев.