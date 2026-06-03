ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 12:32

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Мелитополь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС. По словам главы региона, зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината.

В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что ВСУ 10 беспилотниками атаковали газовое хозяйство в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате удара мужчина получил осколочные ранения, четыре единицы транспорта повреждены.

Также стало известно, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона в селе Посохово (Валуйский округ) пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения в области надключичной зоны и голени, третий — ушиб ноги.

Регионы
Запорожская область
Евгений Балицкий
пострадавшие
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия готова продолжать диалог с США
В Эстонии сделали заявление о ситуации на границе с Россией
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.