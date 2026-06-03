Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Мелитополь

Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Мелитополь

В результате массированной атаки беспилотников ВСУ на Мелитополь пострадал один человек, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в мессенджере МАКС. По словам главы региона, зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината.

В результате массированной атаки БПЛА противника на город Мелитополь зафиксировано разрушение здания Мелитопольского мясокомбината. Пострадал один человек, ему оказывается медицинская помощь, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что ВСУ 10 беспилотниками атаковали газовое хозяйство в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате удара мужчина получил осколочные ранения, четыре единицы транспорта повреждены.

Также стало известно, что в Белгородской области при атаке FPV-дрона в селе Посохово (Валуйский округ) пострадали три человека. Двое мужчин получили осколочные ранения в области надключичной зоны и голени, третий — ушиб ноги.