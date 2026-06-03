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03 июня 2026 в 12:42

Остеопат ответил, почему могут болеть колени при отсутствии травмы

Остеопат Симкин: колени могут болеть из-за проблем со стопами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Боль в коленях при отсутствии травмы может быть вызвана проблемами в стопах, рассказал «Газете.Ru» остеопат, руководитель клиники остеопатии Дмитрий Симкин. Он отметил, что некоторые давние повреждения могут приводить к износу суставов.

Например, плоскостопие, перекос таза могут нарушать распределение нагрузки и провоцировать воспаление сустава. Иногда проблема начинается именно со стопы. Если голеностоп ограничен в движении, колено вынуждено компенсировать это переразгибанием, что ускоряет его износ, — рассказал Симкин.

Остеопат подчеркнул, что причиной боли также может стать лишний вес и малоподвижный образ жизни. По его словам, также дискомфорт может проявиться, если долго сидеть с согнутыми коленями.

Ранее остеопат Александра Евдокимова рассказала, что лишний вес, нарушения обмена веществ, хронические заболевания и возрастные изменения могут привести к возникновению пяточной шпоры. По ее словам, проблему часто вызывают травмы стопы, долгое ношение неудобной обуви, плоскостопие и длительная ходьба по твердой поверхности.

Здоровье
остеопаты
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