Прыжок с парашютом закончился трагедией для россиянина Парашютист погиб при прыжке в Подмосковье

В Подмосковье на аэродроме Аэроклассика в деревне Ватулино 2 августа погиб 41-летний парашютист, передает Telegram-канал «112». Во время прыжка у мужчины отказал основной парашют, он попытался задействовать запасной, однако тот не успел раскрыться до столкновения с землей. Спортсмен скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Ранее сообщалось, что непальский альпинист-рекордсмен Нирмал Пурджа погиб в результате схода лавины на горе Броуд-Пик в Пакистане. Вместе с ним погибли его напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. За несколько дней до трагедии альпинист сообщил в соцсетях о своем восхождении на вершину ради нового мирового рекорда.

До этого 20-летняя футболистка Фатен Бен Амар Эль-Азизи из марокканского клуба «Магриб Атлетик» трагически погибла, пытаясь переплыть пролив к испанскому эксклаву Сеута. Неблагоприятные погодные условия и усиленное патрулирование испанскими службами прибрежных вод стали причиной того, что спортсменка не достигла берега.