День ВДВ: когда отмечают и как поздравляют десантников

Ежегодно десантники в синих беретах и бело-голубых майках собираются в парках, купаются в фонтанах и ездят по городу с флагами с надписью: «Никто, кроме нас». Сегодня расскажем, как появилась традиция отмечать этот праздник и как пройдет День ВДВ — 2026.

День ВДВ: история появления праздника

История праздника началась в 1930 году. Во время маневров на воронежском полигоне 12 военнослужащих десантировались с самолета для выполнения боевой задачи. Ранее в СССР уже разрабатывалась идея перебрасывать солдат на самолетах, но она казалась трудновыполнимой: предполагалось, что авиация должна была приземляться в тылу противника, чтобы спустить военных и технику. Обратно они должны были улетать тем же способом.

В то время парашюты не рассматривались как часть тактического снаряжения, они были только способом эвакуации для пилотов в экстренной ситуации. Но в 1928 году все начало меняться. На совещании высших военных чинов было принято решение как можно быстрее сформировать парашютный десант. Летчика Леонида Минова отправили на обучение в Штаты, чтобы узнать, как американцы готовят военных летчиков, и освоить правила парашютизма. Леонид получил в США диплом парашютиста, стал первым инструктором в СССР и создал систему занятий для военнослужащих.

Именно Минов подготовил 12 человек, которые в 1930-м успешно высадились на полигоне. Эти учения показали, что «крылатая пехота» может решить большое количество военных задач. Во-первых, можно было высадиться практически в любую точку территории противника. Во-вторых, быстро перебросить туда не только подразделение целиком, но и военную технику.

Разработка проекта заняла два года, и в 1932-м в СССР появились первые десантные части. А на следующий год они функционировали по всему Союзу. К началу Великой Отечественной войны личный состав всех десантных подразделений страны насчитывал 50 тысяч человек. До 1946 года десантники относились к Военно-воздушным силам, позже ими начал руководить министр обороны. Тогда голубые береты все еще считались частью Сухопутных войск.

День ВДВ — 2026 Фото: МО РФ

ВДВ иногда расшифровывается как «войска дяди Васи», и имя это появилось неслучайно. Василий Маргелов — разведчик, сотрудник КГБ, генерал-полковник — командовал десантниками в 1954–1959 и 1961–1979 годах. Благодаря ему военные стали десантироваться из самолетов сразу в боевых машинах и начали носить не малиновые, а синие береты.

Какого числа отмечают праздник

Впервые в истории День ВДВ массово отпраздновали в 1991 году, когда «небесная пехота» стала самостоятельным родом войск. На 2 августа выбор пал неслучайно: именно в этот день в 1930 году состоялось первое десантирование в истории СССР.

Только в 2006 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации» в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства. Дата статичная, не переносится на выходные, но и нерабочим днем не является.

Традиции Дня ВДВ: что принято делать

В День ВДВ десантники собираются в парках и скверах городов с самого утра. Автомобили украшены флагами с символикой, из их окон слышна патриотическая музыка. Стандартная программа начинается со встречи сослуживцев, потом они возлагают цветы к памятнику павшим солдатам, едут колонной по городу, устраивают концерты. Поедание арбузов также стало обычаем в День ВДВ, но это неудивительно: как раз в августе начинается их сезон.

По поводу купания в фонтанах все не так однозначно. Откуда пошла эта традиция, неизвестно, есть только несколько предположений. Первое: в воде отражается небо, а десантники хотят быть к нему ближе. Поэтому им так хочется окунуться в фонтан. Второе: в эту же дату православные отмечают Ильин день. Согласно народным поверьям, после 2 августа вода начинает остывать и купаться уже нельзя. Так что погружение в фонтан — попытка окунуться в последний раз летом. Третье: десантники считают Илию своим покровителем — он расчищает небо и защищает от неудачных прыжков. Купание в этот день — своеобразный ритуал на удачу.

Впрочем, в последние годы сами десантники стали отказываться от этого немного хулиганского действия, доказывая, что ВДВ РФ — истинные граждане своей страны и не желают причинять неудобство и приводить к недовольству граждан.

День ВДВ в 2026 году в Москве и Санкт-Петербурге

В Москве День ВДВ — 2026 пройдет по привычной программе. Традиционными местами, где встречаются бывшие сослуживцы, станут Центральный парк «Патриот», парк Горького, Поклонная гора и ВДНХ. В этот день десантники устраивают показательные выступления, проводят парады и концерты.

В Санкт-Петербурге День ВДВ в этом году будут отмечать в сквере имени Маргелова, где запланировано возложение цветов и традиционное шествие. Затем десантники отнесут букеты и венки к мемориалу на Марсовом поле. Еще торжества пройдут в парке 300-летия Санкт-Петербурга и на побережье Финского залива. В городе планируются различные патриотические мероприятия. Традиционно в этот день Минобороны награждает особо отличившихся десантников.

Ранее мы рассказывали о традициях и приметах Ильина дня.