Раскрыто состояние девочки, попавшей под катер с пьяным водителем Попавшая под катер шестилетняя девочка из Маркса остается в тяжелом состоянии

Состояние шестилетней девочки, пострадавшей в результате наезда катера «Волжанка» с пьяным водителем на пляже в Марксе, медики оценивают как тяжелое, сообщили РИА Новости в Минздраве Саратовской области. В ведомстве подчеркнули, что ребенка госпитализировали в одну из клиник областного центра, где он получает весь необходимый объем медпомощи.

Находится в тяжелом состоянии в одном из лечебных учреждений города Саратова. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, — заявили в региональном министерстве.

Ранее сообщалось, что водителя катера задержали вскоре после инцидента. В отношении 54-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения на водном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем тяжкий вред здоровью.

До этого стало известно, что винт судна, которым управлял мужчина, нанес ребенку тяжелые травмы. Водитель стал утверждать, что не заметил ребенка, поскольку девочка якобы нырнула.