Остеопат назвала главные причины пяточной шпоры

Лишний вес, нарушения обмена веществ, хронические заболевания и возрастные изменения могут привести к возникновению пяточной шпоры, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» остеопат Александра Евдокимова. По ее словам, проблему часто вызывают травмы стопы, долгое ношение неудобной обуви, плоскостопие и длительная ходьба по твердой поверхности.

Нередко шпора появляется после непривычной физической нагрузки, например после длительной ходьбы. Проблема часто становится хронической, потому что место прикрепления фасции — сухожильной пластинки к пятке — плохо снабжается кровью. В результате воспаление протекает медленно и не успевает заживать самостоятельно. [А при сахарном диабете, артрите и подагре] в тканях откладываются соли, что дополнительно раздражает область пятки, — отметила Евдокимова.

Она предупредила, что к такой проблеме склонны люди старше 35 лет, с избыточной массой тела и спортсмены. Кроме того, в зону риска входят женщины, особенно во время беременности.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что неправильно подобранная обувь может привести не только к усталости ног, но и к серьезным нарушениям опорно-двигательного аппарата. По ее словам, ношение узких ботинок провоцирует возникновение косточки у большого пальца.