Терапевт дала советы, как правильно выбрать санаторий

Людям, которые планируют поездку в санаторий, важно обратить внимание на его расположение — качество отдыха там зависит от климатических особенностей региона и сезонности, заявила в беседе с Lenta.ru терапевт Дарья Богомолова. Кроме того, важно учитывать особенности своего здоровья.

При выборе санатория ключевое значение имеют сезонность и климатические особенности региона, поскольку это напрямую влияет на эффективность оздоровления организма и комфорт пациента, — подчеркнула Богомолова.

Она предостерегла людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями от поездок в санаторий в периоды сильной жары. Врач подчеркнула, что морской климат особенно полезен для людей с болезнями дыхательной системы и кожи. Специалист добавила, что тем, кто склонен к аллергии, нужно учитывать период цветения растений в регионе, где расположено учреждение.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин заявил, что санатории для инвесторов обходятся дороже отелей на 40%. Он отметил, что из-за этого такой тип туристического жилья является более устаревшим.