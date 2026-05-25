25 мая 2026 в 16:46

Матвиенко назвала ответственных за атаку на колледж в Старобельске

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Киев и его кураторы должны нести ответственность за атаку на колледж в Старобельске, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Форума тружеников села. Она обратила внимание на то, что в Европе не осудили это преступление. Матвиенко добавила, что Минобороны РФ дало справедливый ответ на теракт со стороны ВСУ.

Виновные в этом злодеянии будут найдены и понесут суровое наказание, сколько бы ни прошло времени. Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы, — сказала Матвиенко.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на отсутствие официальной реакции со стороны западных стран на удары ВСУ по колледжу в Старобельске. По его словам, пока не было ни одного официального заявления, осуждающего Киев.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова отметила, что «старобельская расправа» войдет в обвинительное заключение против киевских властей. В результате удара ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития профессионального колледжа погиб 21 человек.

