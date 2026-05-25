25 мая 2026 в 17:20

На Украине насильно мобилизовали восьмилетнюю девочку

На Украине мужчину силой мобилизовали с восьмилетней дочерью

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
В украинском Кропивницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали местного жителя для уточнения учетных данных прямо вместе с восьмилетней дочерью, сообщил телеканал «Общественное». Мужчина ехал на машине с ребенком, когда его остановили полицейские.

Украинец пояснил, что с ним находится его несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, а супруги находятся в процессе развода. Несмотря на это, отца с ребенком доставили в военкомат.

Школьница провела в помещении военкомата более 10 часов. Затем ребенка забрали и передали матери. Мужчину из ТЦК, предположительно, не отпустили до сих пор. Ситуацию взяли на контроль местные правозащитники.

Ранее в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.

До этого волынский областной ТЦК назвал правомерными действия своих сотрудников после конфликта с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. От действий военкомов также пострадал протоиерей Александр Кобенко.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
