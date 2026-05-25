На Украине насильно мобилизовали восьмилетнюю девочку

В украинском Кропивницком сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) забрали местного жителя для уточнения учетных данных прямо вместе с восьмилетней дочерью, сообщил телеканал «Общественное». Мужчина ехал на машине с ребенком, когда его остановили полицейские.

Украинец пояснил, что с ним находится его несовершеннолетняя дочь, матери рядом нет, а супруги находятся в процессе развода. Несмотря на это, отца с ребенком доставили в военкомат.

Школьница провела в помещении военкомата более 10 часов. Затем ребенка забрали и передали матери. Мужчину из ТЦК, предположительно, не отпустили до сих пор. Ситуацию взяли на контроль местные правозащитники.

Ранее в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.

До этого волынский областной ТЦК назвал правомерными действия своих сотрудников после конфликта с представителями канонической Украинской православной церкви, в ходе которого был избит митрополит Владимир. От действий военкомов также пострадал протоиерей Александр Кобенко.