25 мая 2026 в 17:48

Названы последствия атаки ВСУ на Белгород

Более 35 тыс. жителей Белгорода остались без воды и света после атаки ВСУ

Фото: Социальные сети
В результате атаки ВСУ на Белгород без электроэнергии и водоснабжения остались 35 тыс. человек, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в канале МАКС. Удар был нанесен утром.

В результате сегодняшних массированных ракетных обстрелов в Белгороде выявлены повреждения на ряде объектов критически важной социальной инфраструктуры, без электричества и водоснабжения остались свыше 35 тыс. жителей, — заявил он.

Ранее сообщалось, что дрон Вооруженных сил Украины взорвался на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. По предварительной информации, в результате удара есть один пострадавший, ему оказали помощь.

Атаке украинских БПЛА также подвергся Донецк. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском и Калининском районах. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, среди пострадавших — мужчина, женщина, 20-летний молодой человек и 24-летняя девушка.

До этого стало известно, что отряд «БАРС-Воронеж» из желающих граждан сформируют в Воронежской области для дополнительной защиты от атак украинских дронов. При этом некоторые жители уже обращаются с просьбами принять непосредственное участие в защите региона.

