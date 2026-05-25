Названы регионы России, где ожидается высокая пожароопасность

Высокая и чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Коми и на севере Южного федерального округа уже завтра, 26 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ. Кроме того, с 26 по 28 мая высокий риск возникновения пожаров ожидается на Урале и Дальнем Востоке, а также в Сибири и Приморье.

Так, 26 и 27 мая риск пожаров сохранится на западе Центрального округа и на юго‑востоке Приволжья. А с 26 по 28 мая опасность распространится на Уральский федеральный округ, север Иркутской области, а также юг Хабаровского и Приморского краев.

Ранее метеорологи «Яндекс Погоды» с помощью ИИ-технологии «Метеум» спрогнозировали летний сезон в городах-миллионниках России. Исторических рекордов специалисты почти не ожидают, но, по их словам, будет заметно жарче, чем в 2025 году. Главные сюрпризы погода приготовила для жителей Сибири и Урала, предупредили синоптики. За Уралом, в Екатеринбурге, вероятно обновление 30-летних рекордов тепла.