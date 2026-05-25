Путин разрешил защищать россиян за границей силами армии

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооруженные силы РФ для защиты россиян, арестованных по решению иностранных судов. Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите в пределах своих полномочий.

Согласно указу президента, армия может быть задействована для выполнения задач по защите лиц, которые были арестованы, удерживаются или преследуются на основании постановлений зарубежных судов без участия представителей России. Данное положение распространяется и на решения международных инстанций, чья юрисдикция не опирается на международные договоры Москвы или резолюции Совета Безопасности ООН, принятые в рамках Главы VII Устава организации.

Ранее в российском посольстве в Париже заявили, что во Франции под арестом находятся более 400 граждан РФ. Дипмиссия отмечает, что сведения о задержаниях поступают не всегда оперативно.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство предупреждает о росте рисков задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросу США. По ее словам, соответствующие рекомендации и перечень стран с повышенными рисками будут опубликованы в ближайшее время.