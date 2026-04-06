06 апреля 2026 в 06:49

Более 400 россиян находятся под арестом во Франции

Под арестом во Франции находятся 411 россиян

Во Франции под арестом находятся более 400 граждан РФ, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Париже. Дипмиссия отмечает, что сведения о задержаниях поступают не всегда оперативно.

В настоящий момент посольство располагает сведениями о 411 гражданах России, арестованных и находящихся под следствием, — сказано в сообщении.

Многие случаи задержаний остаются неизвестными без обращения родственников, подчеркнули в посольстве. Работа с адвокатами помогает уточнять статус и обеспечивать поддержку арестованным россиянам.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство предупреждает о росте рисков задержаний и арестов россиян в третьих странах по запросу США. По ее словам, соответствующие рекомендации и перечень стран с повышенными рисками будут опубликованы в ближайшее время.

До этого американская прокуратура потребовала от экстрадированных в США из Болгарии россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина выплатить не менее $350 млн (более 28,082 млрд рублей). Граждан РФ обвиняют в участии в транзакциях между американской фирмой и российскими структурами, попавшими под санкции.

